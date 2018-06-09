Perkins Oil & Gas Inc
OOIL:US
OTC US
0.75
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/09
出来高
1,573
前日終値
0.75
52週レンジ
0.70 - 170.50
出来高
1,573
前日終値
0.75
52週レンジ
0.70 - 170.50
年初来リターン
-83.43%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (-) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
20.453
発行済株式数 (百万)
27.270
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
Perkins Oil & Gas Inc. engages in the exploration and development of oil and gas properties. The Company operates properties in the United States.
住所P.O. Box 21
Bonita, CA 91908
United States
電話番号1-619-247-9630
Webサイト
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