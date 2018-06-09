Perkins Oil & Gas Inc

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OTC US
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USD
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更新日時 2018/06/09
出来高
1,573
前日終値
0.75
52週レンジ
0.70 - 170.50
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出来高
1,573
前日終値
0.75
52週レンジ
0.70 - 170.50
年初来リターン
-83.43%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (-) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
20.453
発行済株式数 (百万)
27.270
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
Perkins Oil & Gas Inc. engages in the exploration and development of oil and gas properties. The Company operates properties in the United States.
住所
P.O. Box 21
Bonita, CA 91908
United States
電話番号
1-619-247-9630
Webサイト
-

役員

取締役

  • Sonny Arandia
    CEO/CFO/Secretary/Treasurer
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