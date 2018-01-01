ﾌﾞﾗｲﾄｽﾌｨｱ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
OMAM:US
証券コード変更
USD
出来高
0
前日終値
15.35
出来高
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前日終値
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Asset Management
産業サブグループ
Investment Management
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企業概要
ブライトスフィア・インベストメント・グループ（BrightSphere Investment Group plc ）は資産運用会社。株式・債券のポートフォリオに注力するほか、木材業界および不動産業界へ投資する。世界各地で事業を展開。
住所Millennium Bridge House
2 Lambeth Hill, Ground Floor
London, EC4V 4GG
United Kingdom
電話番号44-20-7332-7500
Webサイトwww.bsig.com