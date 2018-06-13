ｵｰｸﾂﾘｰLuxﾌｧﾝｽﾞ-ｵｰｸﾂﾘｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞ
OAKHEUI:LX
101.38
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.04 - 102.53
前日終値
101.36
52週レンジ
98.04 - 102.53
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
101.38
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
683.218
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STU SPANGLER / ABE OFER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JPMULCD:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ
|54.16 百万
|54.16 百万
|7.85
|
AM513123:COR
|9.84 千
|11.06 百万
|1.60
|
AF142103:COR
|925.00 千
|10.92 百万
|1.58
|
AP220675:COR
|7.10 千
|10.41 百万
|1.51
|
AO967926:COR
|1.06 百万
|10.20 百万
|1.48
|
EK988308:COR
|9.82 千
|10.17 百万
|1.47
|
JV699360:COR
|9.25 千
|9.92 百万
|1.44
|
AP907705:COR
|71.00 千
|9.67 百万
|1.40
|
AM851011:COR
|950.00 千
|9.47 百万
|1.37
|
LW092577:COR
|11.28 百万
|9.26 百万
|1.34
企業概要
オークツリーLuxファンズ-オークツリー･グローバル転換社債ファンド（Oaktree Lux Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインから高水準のトータルリターンの獲得を目指す。米国内外のハイインカム転換社債銘柄から成る分散型ポートフォリオに投資。
住所MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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