ｵｰｸﾂﾘｰLuxﾌｧﾝｽﾞ-ｵｰｸﾂﾘｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞ

OAKHEUI:LX
101.38
EUR
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0.02%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.04 - 102.53
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前日終値
101.36
52週レンジ
98.04 - 102.53
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
101.38
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
683.218
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STU SPANGLER / ABE OFER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
JPMULCD:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ
54.16 百万 54.16 百万 7.85
AM513123:COR
9.84 千 11.06 百万 1.60
AF142103:COR
925.00 千 10.92 百万 1.58
AP220675:COR
7.10 千 10.41 百万 1.51
AO967926:COR
1.06 百万 10.20 百万 1.48
EK988308:COR
9.82 千 10.17 百万 1.47
JV699360:COR
9.25 千 9.92 百万 1.44
AP907705:COR
71.00 千 9.67 百万 1.40
AM851011:COR
950.00 千 9.47 百万 1.37
LW092577:COR
11.28 百万 9.26 百万 1.34
企業概要
オークツリーLuxファンズ-オークツリー･グローバル転換社債ファンド（Oaktree Lux Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインから高水準のトータルリターンの獲得を目指す。米国内外のハイインカム転換社債銘柄から成る分散型ポートフォリオに投資。
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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