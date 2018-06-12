ノーザン･トラスト
NTRS*:MM
Mexico SE
2,205.00
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/12
出来高
43
前日終値
2,205.00
52週レンジ
1,926.77 - 2,215.00
出来高
43
前日終値
2,205.00
52週レンジ
1,926.77 - 2,215.00
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 MXN)
496.105
発行済株式数 (百万)
224.991
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
1.56%
セクター
Financials
業種
Institutional Financial Svcs
産業サブグループ
Instl Trust, Fiduciary & Custody
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企業概要
ノーザン・トラスト (Northern Trust Corporation) は金融持株会社。投資管理、資産・ ファンド管理、管理受託業、企業・機関・資産家を対象とするバンキング・ソリュ ーションを提供する。主要事業は、信託銀行業務。
住所50 South La Salle Street
Chicago, IL 60603
United States
電話番号1-312-630-6000
Webサイトwww.northerntrust.com