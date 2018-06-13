ﾉﾙﾃﾞｨｱ1 SICAV ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾗｲﾒｯﾄ
NOGCAIS:LX
192.09
SEK
0.57
0.30%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
180.07 - 195.46
前日終値
191.52
52週レンジ
180.07 - 195.46
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
192.09
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
915.092
設定日
01/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
THOMAS SORENSEN / HENNING PADBERG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LINU:GR
リンデ
|143.52 千
|27.94 百万
|3.11
|
KYG:ID
ｹﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|305.96 千
|27.70 百万
|3.09
|
PWR:US
ｸｱﾝﾀ･ｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ
|879.17 千
|27.00 百万
|3.01
|
ASML:NA
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|156.11 千
|26.55 百万
|2.96
|
ECL:US
ｴｺﾗﾎﾞ
|216.10 千
|26.41 百万
|2.94
|
BG:US
バンジ
|433.80 千
|25.81 百万
|2.87
|
NG/:LN
ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ
|2.68 百万
|25.66 百万
|2.86
|
JCI:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|865.09 千
|25.07 百万
|2.79
|
HXL:US
ヘクセル
|398.40 千
|24.29 百万
|2.70
|
WY:US
ウェアーハウザー
|751.24 千
|23.92 百万
|2.66
企業概要
ノルディア1 SICAV-グローバル・クライメット・アンド・エンバイロメント株式ファンド（Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Equity Fund）は、ルクセンブル ク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。気候など の環境問題に取り組む開発から直接・間接的に利益を得る企業の株式または株式関連商 品に投資する。
住所Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号352-433950-1
Webサイトwww.nordea.lu