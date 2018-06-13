ﾉﾙﾃﾞｨｱ1 SICAV ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾗｲﾒｯﾄ

NOGCAIS:LX
192.09
SEK
0.57
0.30%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
180.07 - 195.46
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前日終値
191.52
52週レンジ
180.07 - 195.46
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
192.09
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
915.092
設定日
01/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
THOMAS SORENSEN / HENNING PADBERG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
LINU:GR
リンデ
143.52 千 27.94 百万 3.11
KYG:ID
ｹﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
305.96 千 27.70 百万 3.09
PWR:US
ｸｱﾝﾀ･ｻｰﾋﾞｼｰｽﾞ
879.17 千 27.00 百万 3.01
ASML:NA
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
156.11 千 26.55 百万 2.96
ECL:US
ｴｺﾗﾎﾞ
216.10 千 26.41 百万 2.94
BG:US
バンジ
433.80 千 25.81 百万 2.87
NG/:LN
ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ
2.68 百万 25.66 百万 2.86
JCI:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
865.09 千 25.07 百万 2.79
HXL:US
ヘクセル
398.40 千 24.29 百万 2.70
WY:US
ウェアーハウザー
751.24 千 23.92 百万 2.66
企業概要
ノルディア1 SICAV-グローバル・クライメット・アンド・エンバイロメント株式ファンド（Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Equity Fund）は、ルクセンブル ク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。気候など の環境問題に取り組む開発から直接・間接的に利益を得る企業の株式または株式関連商 品に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu