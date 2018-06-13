企業概要

ノルディア1 SICAV-グローバル・クライメット・アンド・エンバイロメント株式ファンド（Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Equity Fund）は、ルクセンブル ク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。気候など の環境問題に取り組む開発から直接・間接的に利益を得る企業の株式または株式関連商 品に投資する。