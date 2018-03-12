NN L Patrimonial Aggressive
NNPAZCE:LX
4,965.73
EUR
6.96
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,851.50 - 4,976.53
前日終値
4,958.77
52週レンジ
4,851.50 - 4,976.53
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
4,965.73
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
286.816
設定日
01/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
INGSGIC:LX
NNｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ｴｸｲﾃｨ
|85.37 千
|24.30 百万
|18.54
|
INGGHIC:LX
NN L ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ高配当
|48.50 千
|20.19 百万
|15.41
|
INGLWIC:LX
|74.19 千
|17.75 百万
|13.55
|
INGBKIC:LX
NN L Banking & Insurance
|17.58 千
|9.67 百万
|7.38
|
INGHLTI:LX
NN L Health Care
|5.92 千
|9.05 百万
|6.91
|
INGCTIC:LX
NN L Information Technology
|7.25 千
|7.54 百万
|5.76
|
INGCNGI:LX
NN L Consumer Goods
|4.10 千
|6.18 百万
|4.71
|
INGINSI:LX
NN L Industrials
|9.58 千
|5.52 百万
|4.22
|
IELDICE:LX
NN L Euro Long Duration Bond
|664.00
|5.52 百万
|4.21
|
INGRPIC:LX
NN L Euro Fixed Income
|9.14 千
|5.32 百万
|4.06
企業概要
NN L Patrimonial Aggressive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests globally in a diversified portfolio of equities and bonds.
住所NN (L) Patrimonial
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号00352-474-066-7175
WebサイトWWW.NNIP.COM