NN L Patrimonial Aggressive

NNPAZCE:LX
4,965.73
EUR
6.96
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,851.50 - 4,976.53
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前日終値
4,958.77
52週レンジ
4,851.50 - 4,976.53
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
4,965.73
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
286.816
設定日
01/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / EWOUT VAN SCHAICK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
INGSGIC:LX
NNｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ｴｸｲﾃｨ
85.37 千 24.30 百万 18.54
INGGHIC:LX
NN L ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ高配当
48.50 千 20.19 百万 15.41
INGLWIC:LX
74.19 千 17.75 百万 13.55
INGBKIC:LX
NN L Banking & Insurance
17.58 千 9.67 百万 7.38
INGHLTI:LX
NN L Health Care
5.92 千 9.05 百万 6.91
INGCTIC:LX
NN L Information Technology
7.25 千 7.54 百万 5.76
INGCNGI:LX
NN L Consumer Goods
4.10 千 6.18 百万 4.71
INGINSI:LX
NN L Industrials
9.58 千 5.52 百万 4.22
IELDICE:LX
NN L Euro Long Duration Bond
664.00 5.52 百万 4.21
INGRPIC:LX
NN L Euro Fixed Income
9.14 千 5.32 百万 4.06
企業概要
NN L Patrimonial Aggressive is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests globally in a diversified portfolio of equities and bonds.
住所
NN (L) Patrimonial
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM