Virtus Newfleet Multi-Sector

NFLT:US
NYSE Arca
24.86
USD
0.01
0.04%
更新日時 9:04 JST 2018/03/13
始値
24.87
安値 - 高値 レンジ（日）
24.83 - 24.89
出来高
14,365
前日終値
24.87
52週レンジ
24.75 - 25.50
1年トータルリターン
4.48%
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始値
24.87
安値 - 高値 レンジ（日）
24.83 - 24.89
出来高
14,365
前日終値
24.87
52週レンジ
24.75 - 25.50
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-0.88%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
24.8889
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
150.578
設定日
08/11/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
DAVID L ALBRYCHT / CHRISTOPHER J KELLEHER "CHRIS"
直近配当額 ( 02/21/2018)
0.08324
直近配当利回り（税込）
4.02%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
OGVXX:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ米政府ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
4.78 百万 4.78 百万 3.16
!!00IKKT:MTG
3.45 千 1.27 百万 0.84
FNMA3058:MTG
1.32 千 1.24 百万 0.82
!!029B50:MTG
1.20 千 1.17 百万 0.78
912828P4:GOV
1.25 千 1.14 百万 0.75
AM076629:COR
960.00 1.04 百万 0.69
JK403601:COR
905.00 1.02 百万 0.67
!!028ZMX:MTG
1.00 千 978.07 千 0.65
AQ020923:COR
935.00 934.68 千 0.62
!!0220QJ:MTG
1.00 千 890.58 千 0.59
企業概要
Newfleet Multi-Sector Unconstrained Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to provide a high level of current income and, secondarily, capital appreciation.
住所
Virtus ETF Advisers LLC
1540 Broadway
Suite 1610
New York, NY 10036
USA
電話番号
+1 877 332-8172
Webサイト
www.newfleet.com