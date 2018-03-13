Virtus Newfleet Multi-Sector
NFLT:US
NYSE Arca
24.86
USD
0.01
0.04%
更新日時 9:04 JST 2018/03/13
始値
24.87
安値 - 高値 レンジ（日）
24.83 - 24.89
出来高
14,365
前日終値
24.87
52週レンジ
24.75 - 25.50
1年トータルリターン
4.48%
始値
24.87
安値 - 高値 レンジ（日）
24.83 - 24.89
出来高
14,365
前日終値
24.87
52週レンジ
24.75 - 25.50
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-0.88%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
24.8889
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
150.578
設定日
08/11/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
DAVID L ALBRYCHT / CHRISTOPHER J KELLEHER "CHRIS"
直近配当額 ( 02/21/2018)
0.08324
直近配当利回り（税込）
4.02%
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
OGVXX:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ米政府ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ
|4.78 百万
|4.78 百万
|3.16
|
!!00IKKT:MTG
|3.45 千
|1.27 百万
|0.84
|
FNMA3058:MTG
|1.32 千
|1.24 百万
|0.82
|
!!029B50:MTG
|1.20 千
|1.17 百万
|0.78
|
912828P4:GOV
|1.25 千
|1.14 百万
|0.75
|
AM076629:COR
|960.00
|1.04 百万
|0.69
|
JK403601:COR
|905.00
|1.02 百万
|0.67
|
!!028ZMX:MTG
|1.00 千
|978.07 千
|0.65
|
AQ020923:COR
|935.00
|934.68 千
|0.62
|
!!0220QJ:MTG
|1.00 千
|890.58 千
|0.59
企業概要
Newfleet Multi-Sector Unconstrained Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to provide a high level of current income and, secondarily, capital appreciation.
住所Virtus ETF Advisers LLC
1540 Broadway
Suite 1610
New York, NY 10036
USA
電話番号+1 877 332-8172
Webサイトwww.newfleet.com