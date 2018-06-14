iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCI欧州ﾐﾆﾏﾑ･ﾎﾞﾗ
MVED:LN
London
5.2590
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
5.2590
52週レンジ
4.8755 - 5.2965
出来高
0
前日終値
5.2590
52週レンジ
4.8755 - 5.2965
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
5.2551
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
850.682
設定日
02/23/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.07%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.0182
直近配当利回り（税込）
0.35%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
5.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
OR:FP
ﾛﾚｱﾙ
|62.07 千
|12.67 百万
|1.50
|
SCMN:SW
ｽｲｽｺﾑ
|33.14 千
|12.65 百万
|1.50
|
DGE:LN
ディアジオ
|412.36 千
|12.62 百万
|1.49
|
GBLB:BB
ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ･ﾗﾝﾊﾞｰﾄ
|135.86 千
|12.55 百万
|1.49
|
SAMPO:FH
サンポ
|293.71 千
|12.37 百万
|1.47
|
NESN:SW
ネスレ
|194.31 千
|12.33 百万
|1.46
|
NG/:LN
ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ
|1.26 百万
|11.87 百万
|1.41
|
RMS:FP
エルメス･インターナショナル
|21.14 千
|11.86 百万
|1.41
|
SPSN:SW
スイス･プライム･サイト
|150.21 千
|11.82 百万
|1.40
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|1.39 百万
|11.58 百万
|1.37
企業概要
iシェアーズ・エッジMSCI欧州ミニマム・ボラティリティ UCITS ETF EUR（Acc）（iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。MSCI欧州ミニマム・ボラティリティ・ インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益はファンドに再投資される。
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com