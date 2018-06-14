iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCI欧州ﾐﾆﾏﾑ･ﾎﾞﾗ

MVED:LN
London
5.2590
EUR
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更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
5.2590
52週レンジ
4.8755 - 5.2965
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出来高
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前日終値
5.2590
52週レンジ
4.8755 - 5.2965
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
5.2551
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
850.682
設定日
02/23/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.07%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.0182
直近配当利回り（税込）
0.35%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
5.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
OR:FP
ﾛﾚｱﾙ
62.07 千 12.67 百万 1.50
SCMN:SW
ｽｲｽｺﾑ
33.14 千 12.65 百万 1.50
DGE:LN
ディアジオ
412.36 千 12.62 百万 1.49
GBLB:BB
ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ･ﾗﾝﾊﾞｰﾄ
135.86 千 12.55 百万 1.49
SAMPO:FH
サンポ
293.71 千 12.37 百万 1.47
NESN:SW
ネスレ
194.31 千 12.33 百万 1.46
NG/:LN
ﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ
1.26 百万 11.87 百万 1.41
RMS:FP
エルメス･インターナショナル
21.14 千 11.86 百万 1.41
SPSN:SW
スイス･プライム･サイト
150.21 千 11.82 百万 1.40
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
1.39 百万 11.58 百万 1.37
企業概要
iシェアーズ・エッジMSCI欧州ミニマム・ボラティリティ UCITS ETF EUR（Acc）（iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。MSCI欧州ミニマム・ボラティリティ・ インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益はファンドに再投資される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com