ETFMG Alternative Harvest ET
MJ:US
NYSE Arca
30.39
USD
0.09
0.30%
更新日時 0:52 JST 2018/06/15
始値
30.38
安値 - 高値 レンジ（日）
30.24 - 30.58
出来高
81,260
前日終値
30.30
52週レンジ
26.02 - 39.72
1年トータルリターン
5.64%
始値
30.38
安値 - 高値 レンジ（日）
30.24 - 30.58
出来高
81,260
前日終値
30.30
52週レンジ
26.02 - 39.72
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
-6.56%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
30.2428
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
390.132
設定日
12/03/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.19%
乖離率52週平均値
0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.045
直近配当利回り（税込）
0.59%
経費率
0.75%
3ヶ月トータルリターン
-7.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TGOD:CN
Green Organic Dutchman Holdi
|5.16 百万
|24.27 百万
|6.21
|
CRON:CN
ｸﾛﾉｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|3.08 百万
|21.96 百万
|5.62
|
WEED:CN
ｷｬﾉﾋﾟｰ･ｸﾞﾛｰｽ
|692.25 千
|21.25 百万
|5.44
|
ACB:CN
ｵｰﾛﾗ･ｶﾝﾅﾋﾞｽ
|2.98 百万
|20.68 百万
|5.29
|
LEAF:CN
MedReleaf Corp
|986.21 千
|20.63 百万
|5.28
|
THCX:CN
Hydropothecary Corp/The
|4.68 百万
|17.93 百万
|4.59
|
GWPH:US
GW ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|115.54 千
|17.54 百万
|4.49
|
OGI:CN
ｵｰｶﾞﾆｸﾞﾗﾑ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|4.08 百万
|17.08 百万
|4.37
|
TRST:CN
CannTrust Holdings Inc
|2.83 百万
|17.07 百万
|4.37
|
EMH:CN
ｴﾒﾗﾙﾄﾞ･ﾍﾙｽ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
|4.46 百万
|14.04 百万
|3.60
企業概要
ETFMG Alternative Harvest ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return performance of the Prime Alternative Harvest Index, which tracks companies likely to benefit from the increasing global acceptance of various uses of the cannabis plant.
住所ETF Managers Group
30 Maple Ave,
Suite 2
Summit, NJ 07091
USA
電話番号+1 844-383-6477
Webサイトwww.etfmj.com