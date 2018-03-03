Holly Brothers Pictures Inc
MINR:US
OTC US
2.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/03
出来高
100
前日終値
2.00
52週レンジ
0.50 - 5.00
出来高
100
前日終値
2.00
52週レンジ
0.50 - 5.00
年初来リターン
239.85%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
5.730
発行済株式数 (百万)
2.865
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Medical Equipment
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企業概要
Holly Brothers Pictures, Inc. rebuilds and repairs electric wheel chairs.
住所8221 E Washington Street
Chagrin Falls, OH 44023
United States
電話番号1-440-543-4645
Webサイト
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