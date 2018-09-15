Lyxor German Mid-Cap MDAX UC
MD4X:QT
Quotrix Exch
143.32
EUR
0.36
0.25%
更新日時 2018/09/15
始値
143.50
安値 - 高値 レンジ（日）
143.32 - 143.50
出来高
105
前日終値
143.68
52週レンジ
139.08 - 153.84
始値
143.50
安値 - 高値 レンジ（日）
143.32 - 143.50
出来高
105
前日終値
143.68
52週レンジ
139.08 - 153.84
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
114.317
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/11/2018)
3.41
直近配当利回り（税込）
2.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AIR:FP
ｴｱﾊﾞｽ
|113.42 千
|11.97 百万
|10.47
|
DWNI:GR
ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ
|188.00 千
|8.10 百万
|7.08
|
MTX:GR
MTUｴｱﾛ･ｴﾝｼﾞﾝｽﾞ
|28.66 千
|5.36 百万
|4.69
|
SY1:GR
シムライズ
|67.90 千
|5.35 百万
|4.68
|
BNR:GR
ﾌﾞﾚﾝﾀｰｸ
|87.92 千
|4.65 百万
|4.07
|
HNR1:GR
ハノーバー再保険
|33.41 千
|3.92 百万
|3.43
|
LEG:GR
LEGｲﾓﾋﾞﾘｴﾝ
|35.17 千
|3.64 百万
|3.19
|
ZAL:GR
ｻﾞﾗﾝﾄﾞ
|80.73 千
|3.39 百万
|2.97
|
ALCRE:FP
ｱﾗｳﾝﾄﾞﾀｳﾝ
|386.25 千
|3.03 百万
|2.65
|
LXS:GR
ランクセス
|45.83 千
|3.02 百万
|2.64
企業概要
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in France. The Fund aims to track the performance of the Mid Cap DAX index.
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com