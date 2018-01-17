APﾓﾗｰ･ﾏｰｽｸ

MAERSKBN:MM
Mexico SE
の価格がありません MAERSKBN:MM
MXN
出来高
0
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 MXN)
647.262
発行済株式数 (百万)
10.060
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Transportation & Logistics
産業サブグループ
Marine Shipping

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
A.P.モラー・マースク（A.P. Moller-Maersk A/S）は総合輸送・物流サービス会社。コンテナ船、タンカー、補給船、特殊船、ターミナル、掘削リグなどを運営する。工業のほか、石油・ガスの探鉱および生産も世界中で手掛ける。
住所
Esplanaden 50
Copenhagen K, 1098
Denmark
電話番号
45-33-63-33-63
Webサイト
www.maersk.com

役員

取締役

  • Soren Skou
    Chief Executive Officer
  • Claus Valentin Hemmingsen
    Vice CEO/CEO:Energy Division
  • Morten Henrick Engelstoft
    EVP/CEO:APM Terminals
  • Soren Toft
    EVP/Chief Operating Officer
  • Vincent Clerc
    EVP/Chief Commercial Officer
もっと見る