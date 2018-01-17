APﾓﾗｰ･ﾏｰｽｸ
MAERSKBN:MM
Mexico SE
MXN
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-
時価総額 (十億 MXN)
647.262
発行済株式数 (百万)
10.060
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Industrials
業種
Transportation & Logistics
産業サブグループ
Marine Shipping
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企業概要
A.P.モラー・マースク（A.P. Moller-Maersk A/S）は総合輸送・物流サービス会社。コンテナ船、タンカー、補給船、特殊船、ターミナル、掘削リグなどを運営する。工業のほか、石油・ガスの探鉱および生産も世界中で手掛ける。
住所Esplanaden 50
Copenhagen K, 1098
Denmark
電話番号45-33-63-33-63
Webサイトwww.maersk.com