ﾘｸｿｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ
LYQARIE:LX
1,145.9000
EUR
0.5500
0.05%
更新日時 2018/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,144.1100 - 1,186.9200
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-2.12%
前日終値
1,145.3500
52週レンジ
1,144.1100 - 1,186.9200
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,145.9
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
172.836
設定日
05/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLIVIER MALTESTE / PIERRE HEREIL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EG766047:COR
|15.00 千
|15.42 百万
|8.77
|
ED919973:COR
|11.00 千
|11.00 百万
|6.26
|
EC520268:COR
|10.00 千
|10.04 百万
|5.71
|
EK492047:COR
|10.00 千
|10.03 百万
|5.71
|
AN240932:COR
|10.00 千
|10.01 百万
|5.70
|
EF130415:COR
|8.00 千
|8.01 百万
|4.55
|
AN939625:COR
|7.50 千
|7.53 百万
|4.28
|
IHYG:LN
iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS
|68.95 千
|7.40 百万
|4.21
|
AM695350:COR
|7.00 千
|7.02 百万
|3.99
|
EJ421905:COR
|6.00 千
|6.08 百万
|3.46
企業概要
リクソー･インベストメント・ファンズ－アブソルート・リターン・マルチアセッツ3（ Lyxor Investment Funds - Absolute Return Multi Assets 3）はルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。EONIAレート＋年率2%を上回る3～5年の所有期間で、3%以下の 年間平均ボラティリティ・レベルの純資本増価の提供を目指す。上場先物とETFを通して 株式、債券、コモディティに投資する。
住所Lyxor Asset Management Luxembourg SA
15, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号33-1-42-13-31-31
Webサイトwww.lyxor.com