ﾘｸｿｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ

LYQARAE:LX
107.3300
EUR
0.2200
0.21%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.7300 - 110.3500
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
107.1100
52週レンジ
105.7300 - 110.3500
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
107.33
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
174.521
設定日
09/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
OLIVIER MALTESTE / PIERRE HEREIL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EG766047:COR
15.00 千 15.42 百万 8.77
ED919973:COR
11.00 千 11.00 百万 6.26
EC520268:COR
10.00 千 10.04 百万 5.71
EK492047:COR
10.00 千 10.03 百万 5.71
AN240932:COR
10.00 千 10.01 百万 5.70
EF130415:COR
8.00 千 8.01 百万 4.55
AN939625:COR
7.50 千 7.53 百万 4.28
IHYG:LN
iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS
68.95 千 7.40 百万 4.21
AM695350:COR
7.00 千 7.02 百万 3.99
EJ421905:COR
6.00 千 6.08 百万 3.46
企業概要
リクソー･インベストメント・ファンズ－アブソルート・リターン・マルチアセッツ3（ Lyxor Investment Funds - Absolute Return Multi Assets 3）はルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。EONIAレート＋年率2%を上回る3～5年の所有期間で、3%以下の 年間平均ボラティリティ・レベルの純資本増価の提供を目指す。上場先物とETFを通して 株式、債券、コモディティに投資する。
住所
Lyxor Asset Management Luxembourg SA
15, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-42-13-31-31
Webサイト
www.lyxor.com