Lyxor EuroMTS 10-15Y Investm
LYQ6:GR
Xetra ETF
208.15
EUR
0.34
0.16%
更新日時 2018/09/15
始値
208.56
安値 - 高値 レンジ（日）
208.15 - 208.94
出来高
0
前日終値
208.49
52週レンジ
204.88 - 214.85
1年トータルリターン
-0.11%
始値
208.56
安値 - 高値 レンジ（日）
208.15 - 208.94
出来高
0
前日終値
208.49
52週レンジ
204.88 - 214.85
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.98%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
208.9715
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
61.918
設定日
05/30/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
1.98%
5年トータルリターン
6.46%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EC395400:COR
|7.10 千
|11.94 百万
|19.28
|
EC237370:COR
|6.67 千
|8.81 百万
|14.23
|
EK243274:COR
|7.33 千
|8.73 百万
|14.11
|
EC065947:COR
|6.31 千
|7.76 百万
|12.53
|
GG737349:COR
|4.59 千
|6.76 百万
|10.92
|
EJ748178:COR
|4.08 千
|5.67 百万
|9.15
|
EC302280:COR
|1.73 千
|2.82 百万
|4.55
|
EJ051067:COR
|1.38 千
|1.72 百万
|2.78
|
EC215301:COR
|940.30
|1.58 百万
|2.56
|
EJ095277:COR
|1.00 千
|1.40 百万
|2.26
企業概要
LYXOR EUROMTS 10-15Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF is a UCITS IV compliant Exchange-Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 10-15Y Index.
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com