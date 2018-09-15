Lyxor EuroMTS 10-15Y Investm

LYQ6:GR
Xetra ETF
208.15
EUR
0.34
0.16%
更新日時 2018/09/15
始値
208.56
安値 - 高値 レンジ（日）
208.15 - 208.94
出来高
0
前日終値
208.49
52週レンジ
204.88 - 214.85
1年トータルリターン
-0.11%
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始値
208.56
安値 - 高値 レンジ（日）
208.15 - 208.94
出来高
0
前日終値
208.49
52週レンジ
204.88 - 214.85
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.98%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
208.9715
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
61.918
設定日
05/30/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
1.98%
5年トータルリターン
6.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EC395400:COR
7.10 千 11.94 百万 19.28
EC237370:COR
6.67 千 8.81 百万 14.23
EK243274:COR
7.33 千 8.73 百万 14.11
EC065947:COR
6.31 千 7.76 百万 12.53
GG737349:COR
4.59 千 6.76 百万 10.92
EJ748178:COR
4.08 千 5.67 百万 9.15
EC302280:COR
1.73 千 2.82 百万 4.55
EJ051067:COR
1.38 千 1.72 百万 2.78
EC215301:COR
940.30 1.58 百万 2.56
EJ095277:COR
1.00 千 1.40 百万 2.26
企業概要
LYXOR EUROMTS 10-15Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF is a UCITS IV compliant Exchange-Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 10-15Y Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com