ﾘｸｿｰ･ﾌﾟﾘﾍﾞｯｸｽUCITS ETF

LYPVXCHF:SW
BX Worldcaps
CHF
出来高
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出来高
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基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
6.79
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
24.347
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.16
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BAM/A:CN
ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
103.86 千 3.76 百万 15.45
8591:JP
オリックス
247.62 千 3.34 百万 13.72
INVEB:SS
インベストール
85.15 千 3.32 百万 13.63
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
3.49 千 2.40 百万 9.86
III:LN
3iｸﾞﾙｰﾌﾟ
181.58 千 1.87 百万 7.67
KINVB:SS
ｼﾝﾅﾋﾞｰｸ
44.01 千 1.22 百万 5.03
ARCC:US
エイリス･キャピタル
79.70 千 1.17 百万 4.82
INVEA:SS
インベストール
25.06 千 981.84 千 4.03
ONEX:CN
ｵﾈｯｸｽ
15.15 千 919.69 千 3.78
8473:JP
ＳＢＩホールディングス
37.36 千 885.61 千 3.64
企業概要
リクソー・プリベックスUCITS ETF（LYXOR PRIVEX UCITS ETF）は、フランス籍の上場投 資信託。UCITS適格。PRIVEX指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com