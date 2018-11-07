ﾘｸｿｰ･ﾌﾟﾘﾍﾞｯｸｽUCITS ETF
LYPVXCHF:SW
BX Worldcaps
CHF
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
6.79
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
24.347
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.16
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BAM/A:CN
ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
|103.86 千
|3.76 百万
|15.45
|
8591:JP
オリックス
|247.62 千
|3.34 百万
|13.72
|
INVEB:SS
インベストール
|85.15 千
|3.32 百万
|13.63
|
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|3.49 千
|2.40 百万
|9.86
|
III:LN
3iｸﾞﾙｰﾌﾟ
|181.58 千
|1.87 百万
|7.67
|
KINVB:SS
ｼﾝﾅﾋﾞｰｸ
|44.01 千
|1.22 百万
|5.03
|
ARCC:US
エイリス･キャピタル
|79.70 千
|1.17 百万
|4.82
|
INVEA:SS
インベストール
|25.06 千
|981.84 千
|4.03
|
ONEX:CN
ｵﾈｯｸｽ
|15.15 千
|919.69 千
|3.78
|
8473:JP
ＳＢＩホールディングス
|37.36 千
|885.61 千
|3.64
企業概要
リクソー・プリベックスUCITS ETF（LYXOR PRIVEX UCITS ETF）は、フランス籍の上場投 資信託。UCITS適格。PRIVEX指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com