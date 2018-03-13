ﾘｸｿｰ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱS&P/ASX 200 UCIT
LYPU:GR
Xetra ETF
40.15
EUR
0.01
0.02%
更新日時 17:20 JST 2018/03/13
始値
40.11
安値 - 高値 レンジ（日）
40.10 - 40.18
出来高
0
前日終値
40.14
52週レンジ
37.55 - 44.62
1年トータルリターン
-3.51%
始値
40.11
安値 - 高値 レンジ（日）
40.10 - 40.18
出来高
0
前日終値
40.14
52週レンジ
37.55 - 44.62
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-2.67%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
40.2802
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
71.759
設定日
05/17/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.74
直近配当利回り（税込）
3.69%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
0.27%
5年トータルリターン
2.66%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CBA:AU
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行
|86.40 千
|4.27 百万
|8.47
|
WBC:AU
ウエストパック銀行
|167.78 千
|3.24 百万
|6.43
|
BHP:AU
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
|158.20 千
|2.92 百万
|5.79
|
ANZ:AU
ＡＮＺ銀行グループ
|144.73 千
|2.64 百万
|5.24
|
NAB:AU
ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行
|133.86 千
|2.60 百万
|5.15
|
CSL:AU
シー･エス･エル
|22.31 千
|2.36 百万
|4.68
|
WES:AU
ウェスファーマーズ
|55.89 千
|1.45 百万
|2.89
|
TLS:AU
テルストラ･コーポレーション
|586.29 千
|1.29 百万
|2.55
|
WOW:AU
ｳｰﾙﾜｰｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|64.32 千
|1.09 百万
|2.17
|
MQG:AU
マッコーリー･グループ
|15.60 千
|1.06 百万
|2.11
企業概要
リクソー・オーストラリアS&P/ASX 200 UCITS ETF（Lyxor Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型サブファンド。オーストラリ アドル建てS&P/ASX 200インデックス（オーストラリア市場）に連動する投資成果に加え 、サブファンドが得られる潜在的収益によるインカムゲインを目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com