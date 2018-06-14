Lypsa Gems & Jewellery Ltd
LYPS:IN
Natl India
17.20
INR
0.55
3.10%
更新日時 20:06 JST 2018/06/14
始値
17.70
安値 - 高値 レンジ（日）
16.20 - 17.80
出来高
88,037
前日終値
17.75
52週レンジ
15.60 - 55.45
1年トータルリターン
-61.10%
始値
17.70
安値 - 高値 レンジ（日）
16.20 - 17.80
出来高
88,037
前日終値
17.75
52週レンジ
15.60 - 55.45
1年トータルリターン
-61.10%
年初来リターン
-57.16%
株価収益率(PER) (TTM)
1.81
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (INR) (TTM)
9.52
時価総額 (百万 INR)
507.125
発行済株式数 (百万)
29.484
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.16
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Jewelry & Watch Stores
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企業概要
Lypsa Gems & Jewellery Limited is a diamond company that is engaged in rough preparation, manufacturing of polished diamonds and trading of polished diamonds.
住所32 Kala Bhavan
Opera House
Mumbai, 400 004
India
電話番号91-22-2367-0031
Webサイトlypsa.in