Lyxor MSCI World Consumer St
LYPB:TH
Tradegate
277.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/11
出来高
18
前日終値
277.80
52週レンジ
251.00 - 286.45
1年トータルリターン
2.96%
出来高
18
前日終値
277.80
52週レンジ
251.00 - 286.45
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
-1.32%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
39.879
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.89%
3年トータルリターン
5.58%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NESN:SW
ネスレ
|32.55 千
|2.34 百万
|7.74
|
PG:US
ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)
|26.30 千
|1.88 百万
|6.23
|
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
|42.28 千
|1.66 百万
|5.50
|
PEP:US
ﾍﾟﾌﾟｼｺ
|14.83 千
|1.46 百万
|4.84
|
WMT:US
ｳｫﾙﾏｰﾄ
|15.44 千
|1.26 百万
|4.17
|
PM:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|16.26 千
|1.11 百万
|3.68
|
MO:US
ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|19.79 千
|1.04 百万
|3.45
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|23.99 千
|993.26 千
|3.29
|
COST:US
ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ
|4.59 千
|948.46 千
|3.14
|
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|16.14 千
|781.90 千
|2.59
企業概要
Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples TR is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the MSCI World Consumer Staples TRN index.
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com