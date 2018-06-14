Lyxor MSCI World Consumer Di
LYPA:GZ
Gettex
276.35
EUR
1.30
0.47%
更新日時 4:58 JST 2018/06/15
始値
276.35
安値 - 高値 レンジ（日）
276.35 - 276.35
出来高
0
前日終値
277.65
52週レンジ
226.18 - 277.65
1年トータルリターン
13.90%
始値
276.35
安値 - 高値 レンジ（日）
276.35 - 276.35
出来高
0
前日終値
277.65
52週レンジ
226.18 - 277.65
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
9.86%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
224.3039
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
41.262
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|3.06 千
|4.43 百万
|13.25
|
HD:US
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ
|8.68 千
|1.48 百万
|4.42
|
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
|3.22 千
|1.04 百万
|3.11
|
DIS:US
ウォルト･ディズニー
|11.17 千
|1.01 百万
|3.02
|
7203:JP
トヨタ自動車
|16.97 千
|978.39 千
|2.93
|
CMCSA:US
ｺﾑｷｬｽﾄ
|34.43 千
|945.28 千
|2.83
|
MCD:US
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
|5.90 千
|835.12 千
|2.50
|
BKNG:US
ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|359.00
|641.82 千
|1.92
|
MC:FP
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
|2.07 千
|612.12 千
|1.83
|
NKE:US
ナイキ
|9.64 千
|606.94 千
|1.82
企業概要
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the MSCI World Consumer Discretionary TRN index.
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com