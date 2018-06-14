ﾘｸｿｰUCITS ETF SGｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾘｭ

LYP3:GR
Munich
116.16
EUR
1.04
0.90%
更新日時 2:31 JST 2018/06/15
始値
115.16
安値 - 高値 レンジ（日）
115.14 - 117.32
出来高
0
前日終値
115.12
52週レンジ
102.39 - 122.18
1年トータルリターン
8.75%
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始値
115.16
安値 - 高値 レンジ（日）
115.14 - 117.32
出来高
0
前日終値
115.12
52週レンジ
102.39 - 122.18
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
215.885
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.71%
3年トータルリターン
7.24%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
VRX:CN
ﾊﾞﾘｱﾝﾄ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞIntl
96.38 千 2.20 百万 0.87
MNK:US
ﾏﾘﾝｸﾛｯﾄ
102.79 千 1.65 百万 0.65
WHC:AU
ホワイトヘイブン･コール
452.63 千 1.64 百万 0.65
M:US
ﾒｰｼｰｽﾞ
49.94 千 1.62 百万 0.64
MU:US
マイクロン･テクノロジー
30.71 千 1.57 百万 0.62
FL:US
ﾌｯﾄﾛｯｶｰ
32.03 千 1.56 百万 0.61
1860:JP
戸田建設
202.56 千 1.56 百万 0.61
9501:JP
東京電力ホールディングス
386.93 千 1.54 百万 0.61
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
21.93 千 1.52 百万 0.60
SBRY:LN
Ｊセインズベリー
429.55 千 1.50 百万 0.59
企業概要
リクソーUCITS ETF SGグローバル・バリュー・ベータ（LYXOR UCITS ETF SG Global Value Beta ）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。SGグローバル・バリュー・ベータ・ネット・トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com