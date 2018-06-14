ﾘｸｿｰUCITS ETF SGｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾘｭ
LYP3:GR
Munich
116.16
EUR
1.04
0.90%
更新日時 2:31 JST 2018/06/15
始値
115.16
安値 - 高値 レンジ（日）
115.14 - 117.32
出来高
0
前日終値
115.12
52週レンジ
102.39 - 122.18
1年トータルリターン
8.75%
始値
115.16
安値 - 高値 レンジ（日）
115.14 - 117.32
出来高
0
前日終値
115.12
52週レンジ
102.39 - 122.18
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
215.885
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.71%
3年トータルリターン
7.24%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VRX:CN
ﾊﾞﾘｱﾝﾄ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞIntl
|96.38 千
|2.20 百万
|0.87
|
MNK:US
ﾏﾘﾝｸﾛｯﾄ
|102.79 千
|1.65 百万
|0.65
|
WHC:AU
ホワイトヘイブン･コール
|452.63 千
|1.64 百万
|0.65
|
M:US
ﾒｰｼｰｽﾞ
|49.94 千
|1.62 百万
|0.64
|
MU:US
マイクロン･テクノロジー
|30.71 千
|1.57 百万
|0.62
|
FL:US
ﾌｯﾄﾛｯｶｰ
|32.03 千
|1.56 百万
|0.61
|
1860:JP
戸田建設
|202.56 千
|1.56 百万
|0.61
|
9501:JP
東京電力ホールディングス
|386.93 千
|1.54 百万
|0.61
|
ESRX:US
ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|21.93 千
|1.52 百万
|0.60
|
SBRY:LN
Ｊセインズベリー
|429.55 千
|1.50 百万
|0.59
企業概要
リクソーUCITS ETF SGグローバル・バリュー・ベータ（LYXOR UCITS ETF SG Global Value Beta ）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型上場投資信託。SGグローバル・バリュー・ベータ・ネット・トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com