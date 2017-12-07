ﾘｸｿｰ･ﾆｭｰｴﾅｼﾞｰUCITS ETF
LYNRJCHF:SW
BX Worldcaps
CHF
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
19.97
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
65.512
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/12/2017)
0.19
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
STM:IM
STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
|371.96 千
|7.43 百万
|11.34
|
VWS:DC
ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|120.62 千
|7.00 百万
|10.69
|
SU:FP
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ
|95.73 千
|6.78 百万
|10.35
|
NEE:US
ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ
|50.51 千
|6.33 百万
|9.66
|
ON:US
ｵﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
|237.42 千
|5.17 百万
|7.88
|
006400:KS
ｻﾑｽﾝSDI
|30.79 千
|4.75 百万
|7.25
|
BWA:US
ﾎﾞﾙｸﾞﾜｰﾅｰ
|110.93 千
|4.57 百万
|6.98
|
KSP:ID
ｷﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|82.60 千
|2.89 百万
|4.42
|
AYI:US
ｱｷｭｲﾃｨｰ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ
|23.59 千
|2.89 百万
|4.41
|
FSLR:US
ファーストソーラー
|45.59 千
|2.59 百万
|3.96
企業概要
リクソー・ニューエナジーUCITS ETF（LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF）は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。ワールド・オルタナティブ・エナジー・インデックスSWに連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com