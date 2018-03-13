ﾘｸｿｰUCITS ETFﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50日次
LYMZ:TH
Tradegate
24.87
EUR
0.15
0.61%
更新日時 19:27 JST 2018/03/13
始値
24.85
安値 - 高値 レンジ（日）
24.85 - 24.87
出来高
200
前日終値
24.72
52週レンジ
22.52 - 28.82
1年トータルリターン
4.87%
始値
24.85
安値 - 高値 レンジ（日）
24.85 - 24.87
出来高
200
前日終値
24.72
52週レンジ
22.52 - 28.82
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-4.51%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
262.672
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 10/11/2010)
1.02
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.63%
3年トータルリターン
-2.96%
5年トータルリターン
11.64%
企業概要
リクソーUCITS ETFユーロ・ストックス50日次（Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Leverage ETF）は、フランス籍のUCITS III 適格上場投資信託。ユーロ・ストックス50 (R) 日次インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com