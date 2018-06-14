ﾘｸｿｰ･ﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50日次2xﾚﾊﾞﾚｯｼ
LYMZ:GZ
Gettex
26.71
EUR
0.23
0.87%
更新日時 4:59 JST 2018/06/15
始値
26.33
安値 - 高値 レンジ（日）
26.33 - 26.71
出来高
200
前日終値
26.48
52週レンジ
22.57 - 28.65
1年トータルリターン
1.44%
始値
26.33
安値 - 高値 レンジ（日）
26.33 - 26.71
出来高
200
前日終値
26.48
52週レンジ
22.57 - 28.65
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
3.08%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
18.8796
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
198.238
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
リクソーUCITS ETFユーロ・ストックス50日次（Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Leverage ETF）は、フランス籍のUCITS III 適格上場投資信託。ユーロ・ストックス50 (R) 日次インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com