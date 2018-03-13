ﾘｸｿｰUCITS ETFﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50日次
LYMZ:EB
BATS Europe
24.540
EUR
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0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/03/14
始値
24.540
安値 - 高値 レンジ（日）
24.540 - 24.540
出来高
0
前日終値
24.540
52週レンジ
21.850 - 28.560
1年トータルリターン
12.31%
始値
24.540
安値 - 高値 レンジ（日）
24.540 - 24.540
出来高
0
前日終値
24.540
52週レンジ
21.850 - 28.560
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
-5.69%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
262.672
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.98%
3年トータルリターン
-1.21%
5年トータルリターン
-
企業概要
リクソーUCITS ETFユーロ・ストックス50日次（Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Leverage ETF）は、フランス籍のUCITS III 適格上場投資信託。ユーロ・ストックス50 (R) 日次インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com