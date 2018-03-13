ﾘｸｿｰUCITS ETF南ｱﾌﾘｶFTSE/JSEﾄ
LYMV:TH
Tradegate
39.03
EUR
0.54
1.39%
更新日時 23:51 JST 2018/03/13
始値
39.03
安値 - 高値 レンジ（日）
39.03 - 39.03
出来高
42
前日終値
38.49
52週レンジ
31.87 - 39.92
1年トータルリターン
16.00%
始値
39.03
安値 - 高値 レンジ（日）
39.03 - 39.03
出来高
42
前日終値
38.49
52週レンジ
31.87 - 39.92
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
2.17%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
32.100
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.37
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
1.50%
5年トータルリターン
4.63%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|31.93 千
|7.79 百万
|24.26
|
CFR:SJ
フィナンシエール･リシュモン
|382.54 千
|2.77 百万
|8.64
|
BLT:LN
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
|155.97 千
|2.53 百万
|7.88
|
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|94.98 千
|1.48 百万
|4.62
|
AAL:LN
アングロ･アメリカン
|74.04 千
|1.45 百万
|4.52
|
MTN:SJ
ＭＴＮグループ
|134.90 千
|1.23 百万
|3.85
|
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
|41.39 千
|1.21 百万
|3.76
|
FSR:SJ
ファーストランド
|239.62 千
|1.13 百万
|3.51
|
OML:LN
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙ
|361.58 千
|1.05 百万
|3.27
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|17.97 千
|866.29 千
|2.70
企業概要
リクソーUCITS ETF南アフリカFTSE/JSEトップ40ユーロ（The Lyxor UCITS ETF South Africa FTSE JSE TOP 40 EUR ）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。FTSE/JSEトップ40指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com