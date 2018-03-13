LYXOR EUROMTS 10-15Y INVESTM
LYMTE:SW
SIX Swiss Ex
210.75
EUR
0.25
0.12%
更新日時 1:35 JST 2018/03/14
始値
210.50
安値 - 高値 レンジ（日）
210.50 - 210.75
出来高
0
前日終値
210.50
52週レンジ
205.78 - 213.14
1年トータルリターン
5.01%
始値
210.50
安値 - 高値 レンジ（日）
210.50 - 210.75
出来高
0
前日終値
210.50
52週レンジ
205.78 - 213.14
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
210.6252
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
59.038
設定日
10/07/2013
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-1.45%
3年トータルリターン
0.16%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EC395400:COR
|6.36 千
|10.47 百万
|17.74
|
EC237370:COR
|6.36 千
|9.15 百万
|15.50
|
EC065947:COR
|6.02 千
|8.04 百万
|13.62
|
EK243274:COR
|6.56 千
|7.81 百万
|13.23
|
GG737349:COR
|4.08 千
|5.99 百万
|10.15
|
EJ748178:COR
|3.38 千
|4.68 百万
|7.93
|
EC302280:COR
|2.14 千
|3.39 百万
|5.74
|
EC051851:COR
|1.42 千
|2.04 百万
|3.45
|
EJ051067:COR
|1.26 千
|1.53 百万
|2.60
|
EJ095277:COR
|938.40
|1.33 百万
|2.25
企業概要
LYXOR EUROMTS 10-15Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF is a UCITS IV compliant Exchange-Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 10-15Y Index.
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com