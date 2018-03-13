LYXOR EUROMTS 10-15Y INVESTM

LYMTE:SW
SIX Swiss Ex
210.75
EUR
0.25
0.12%
更新日時 1:35 JST 2018/03/14
始値
210.50
安値 - 高値 レンジ（日）
210.50 - 210.75
出来高
0
前日終値
210.50
52週レンジ
205.78 - 213.14
1年トータルリターン
5.01%
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始値
210.50
安値 - 高値 レンジ（日）
210.50 - 210.75
出来高
0
前日終値
210.50
52週レンジ
205.78 - 213.14
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
210.6252
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
59.038
設定日
10/07/2013
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.06%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-1.45%
3年トータルリターン
0.16%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EC395400:COR
6.36 千 10.47 百万 17.74
EC237370:COR
6.36 千 9.15 百万 15.50
EC065947:COR
6.02 千 8.04 百万 13.62
EK243274:COR
6.56 千 7.81 百万 13.23
GG737349:COR
4.08 千 5.99 百万 10.15
EJ748178:COR
3.38 千 4.68 百万 7.93
EC302280:COR
2.14 千 3.39 百万 5.74
EC051851:COR
1.42 千 2.04 百万 3.45
EJ051067:COR
1.26 千 1.53 百万 2.60
EJ095277:COR
938.40 1.33 百万 2.25
企業概要
LYXOR EUROMTS 10-15Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF is a UCITS IV compliant Exchange-Traded Fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to track the performance of the EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 10-15Y Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com