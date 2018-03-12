ﾅﾃｨｸｼｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ･ﾀﾞﾌﾞﾘ
LYMSREE:ID
17.36
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.16 - 19.48
1年トータルリターン
-9.44%
年初来リターン
-2.47%
前日終値
17.36
52週レンジ
17.16 - 19.48
1年トータルリターン
-10.10%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
17.36
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.156
設定日
06/30/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.80%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828W9:GOV
|75.00 千
|74.36 百万
|6.48
|
912796LJ:GOV
|50.00 千
|50.00 百万
|4.36
|
AM886131:COR
|50.00 千
|49.81 百万
|4.34
|
912828XV:GOV
|50.00 千
|49.45 百万
|4.31
|
EI419564:COR
|52.02 千
|39.85 百万
|3.47
|
ED779110:COR
|6.04 百万
|36.81 百万
|3.21
|
EK107254:COR
|28.50 千
|25.24 百万
|2.20
|
BMY:US
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
|356.80 千
|22.34 百万
|1.95
|
EK173959:COR
|27.12 千
|22.09 百万
|1.92
|
912828K8:GOV
|20.00 千
|19.93 百万
|1.74
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド（Loomis Sayles Multisector Income Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号Not Disclosed
Webサイトwww.nam.natixis.com