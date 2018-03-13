企業概要

リクソー・ストックス欧州セレクト配当30UCITS ETF（LYXOR STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ストックス・ヨーロッパ・セレクト配当30指数に連動する投資成果を目指す。