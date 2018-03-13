ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州ｾﾚｸﾄ配当30UCIT

LYMF:TH
Tradegate
15.83
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
214
前日終値
15.83
52週レンジ
15.19 - 17.23
1年トータルリターン
2.97%
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出来高
214
前日終値
15.83
52週レンジ
15.19 - 17.23
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-1.20%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
154.714
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.11
直近配当利回り（税込）
1.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.81%
3年トータルリターン
1.48%
5年トータルリターン
8.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
358.88 千 9.22 百万 5.96
FORTUM:FH
ﾌｫｰﾀﾑ
472.71 千 8.70 百万 5.62
ISPR:IM
2.60 百万 8.27 百万 5.34
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
114.47 千 6.20 百万 4.01
ZURN:SW
ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
23.16 千 6.19 百万 4.00
SRG:IM
ｽﾅﾑ
1.63 百万 6.06 百万 3.92
SSE:LN
SSE
430.87 千 6.00 百万 3.88
FDR:FP
フォンシエール･デ･レジオン
65.55 千 5.84 百万 3.77
G:IM
ゼネラリ保険
360.73 千 5.57 百万 3.60
SPSN:SW
スイス･プライム･サイト
67.75 千 5.28 百万 3.41
企業概要
リクソー・ストックス欧州セレクト配当30UCITS ETF（LYXOR STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ストックス・ヨーロッパ・セレクト配当30指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com