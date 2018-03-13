ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州ｾﾚｸﾄ配当30UCIT
LYMF:GZ
Gettex
15.88
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2:39 JST 2018/03/14
始値
15.88
安値 - 高値 レンジ（日）
15.88 - 15.88
出来高
0
前日終値
15.89
52週レンジ
15.27 - 17.25
1年トータルリターン
3.45%
始値
15.88
安値 - 高値 レンジ（日）
15.88 - 15.88
出来高
0
前日終値
15.89
52週レンジ
15.27 - 17.25
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
-0.73%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
15.202
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
154.714
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.11
直近配当利回り（税込）
1.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|358.88 千
|9.22 百万
|5.96
|
FORTUM:FH
ﾌｫｰﾀﾑ
|472.71 千
|8.70 百万
|5.62
|
ISPR:IM
|2.60 百万
|8.27 百万
|5.34
|
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
|114.47 千
|6.20 百万
|4.01
|
ZURN:SW
ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|23.16 千
|6.19 百万
|4.00
|
SRG:IM
ｽﾅﾑ
|1.63 百万
|6.06 百万
|3.92
|
SSE:LN
SSE
|430.87 千
|6.00 百万
|3.88
|
FDR:FP
フォンシエール･デ･レジオン
|65.55 千
|5.84 百万
|3.77
|
G:IM
ゼネラリ保険
|360.73 千
|5.57 百万
|3.60
|
SPSN:SW
スイス･プライム･サイト
|67.75 千
|5.28 百万
|3.41
企業概要
リクソー・ストックス欧州セレクト配当30UCITS ETF（LYXOR STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ストックス・ヨーロッパ・セレクト配当30指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com