ﾅﾃｨｸｼｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ･ﾀﾞﾌﾞﾘ

LYMBHCI:ID
17.07
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/03/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.57 - 17.33
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
17.06
52週レンジ
16.57 - 17.33
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
17.07
資産総額 (十億 USD) ( 03/12/2018)
1.156
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 04/08/2008)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828W9:GOV
75.00 千 74.36 百万 6.48
912796LJ:GOV
50.00 千 50.00 百万 4.36
AM886131:COR
50.00 千 49.81 百万 4.34
912828XV:GOV
50.00 千 49.45 百万 4.31
EI419564:COR
52.02 千 39.85 百万 3.47
ED779110:COR
6.04 百万 36.81 百万 3.21
EK107254:COR
28.50 千 25.24 百万 2.20
BMY:US
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
356.80 千 22.34 百万 1.95
EK173959:COR
27.12 千 22.09 百万 1.92
912828K8:GOV
20.00 千 19.93 百万 1.74
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド（Loomis Sayles Multisector Income Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nam.natixis.com