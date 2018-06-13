ﾅﾃｨｸｼｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ･ﾀﾞﾌﾞﾘ
LYMBDIE:ID
28.14
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.85 - 29.56
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
0.90%
前日終値
28.12
52週レンジ
26.85 - 29.56
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
28.14
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.062
設定日
10/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.82%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828W9:GOV
|75.00 千
|74.31 百万
|6.54
|
912796PC:GOV
|50.00 千
|50.00 百万
|4.40
|
AM886131:COR
|50.00 千
|49.99 百万
|4.40
|
912828XV:GOV
|50.00 千
|49.38 百万
|4.35
|
EI419564:COR
|52.02 千
|37.66 百万
|3.31
|
ED779110:COR
|6.04 百万
|36.59 百万
|3.22
|
912796PJ:GOV
|25.00 千
|24.96 百万
|2.20
|
EK107254:COR
|28.50 千
|23.42 百万
|2.06
|
EK173959:COR
|27.12 千
|21.15 百万
|1.86
|
AM886141:COR
|20.00 千
|19.98 百万
|1.76
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド（Loomis Sayles Multisector Income Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号Not Disclosed
Webサイトwww.nam.natixis.com