ﾅﾃｨｸｼｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ･ﾀﾞﾌﾞﾘ

LYMBDIE:ID
28.14
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.85 - 29.56
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
28.12
52週レンジ
26.85 - 29.56
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
28.14
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.062
設定日
10/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828W9:GOV
75.00 千 74.31 百万 6.54
912796PC:GOV
50.00 千 50.00 百万 4.40
AM886131:COR
50.00 千 49.99 百万 4.40
912828XV:GOV
50.00 千 49.38 百万 4.35
EI419564:COR
52.02 千 37.66 百万 3.31
ED779110:COR
6.04 百万 36.59 百万 3.22
912796PJ:GOV
25.00 千 24.96 百万 2.20
EK107254:COR
28.50 千 23.42 百万 2.06
EK173959:COR
27.12 千 21.15 百万 1.86
AM886141:COR
20.00 千 19.98 百万 1.76
企業概要
ルーミス・セイルズ・マルチセクター・インカムファンド（Loomis Sayles Multisector Income Fund）は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。中・長期にわたるキャピタルゲインとインカムゲインによりハイリターンを目指す。純資産の大部分を投資適格債券に投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
First Floor
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.nam.natixis.com