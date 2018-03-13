ﾘｸｿｰUCITS ETFｽﾄｯｸｽ欧州600石
LYMB:TH
Tradegate
39.63
EUR
0.03
0.08%
更新日時 0:45 JST 2018/03/14
始値
39.63
安値 - 高値 レンジ（日）
39.63 - 39.63
出来高
4
前日終値
39.60
52週レンジ
35.83 - 43.25
1年トータルリターン
4.70%
始値
39.63
安値 - 高値 レンジ（日）
39.63 - 39.63
出来高
4
前日終値
39.60
52週レンジ
35.83 - 43.25
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
-3.50%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
347.323
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/06/2011)
0.89
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.86%
3年トータルリターン
4.16%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RDSA:NA
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|3.93 百万
|100.76 百万
|29.01
|
FP:FP
トタル
|1.11 百万
|51.60 百万
|14.86
|
BP/:LN
ＢＰ
|9.46 百万
|51.01 百万
|14.69
|
ENI:IM
ｲﾀﾘｱ炭化水素公社(ENI)
|2.54 百万
|34.87 百万
|10.04
|
STL:NO
ｽﾀﾄｲﾙ
|1.09 百万
|20.30 百万
|5.85
|
REP:SM
ﾚﾌﾟｿﾙ
|1.25 百万
|17.69 百万
|5.09
|
VWS:DC
ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|215.66 千
|12.52 百万
|3.61
|
FTI:FP
TechnipFMC PLC
|467.58 千
|11.75 百万
|3.38
|
NESTE:FH
ネステ
|128.04 千
|7.57 百万
|2.18
|
GALP:PL
|491.12 千
|7.40 百万
|2.13
企業概要
リクソーUCITS ETFストックス・ヨーロッパ600石油&ガス（Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ストックス・ヨ ーロッパ600石油・ガス指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com