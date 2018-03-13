ﾘｸｿｰUCITS ETFｽﾄｯｸｽ欧州600石

LYMB:GZ
Gettex
39.74
EUR
0.10
0.25%
更新日時 2:42 JST 2018/03/14
始値
39.74
安値 - 高値 レンジ（日）
39.74 - 39.74
出来高
0
前日終値
39.84
52週レンジ
36.10 - 43.22
1年トータルリターン
3.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
39.74
安値 - 高値 レンジ（日）
39.74 - 39.74
出来高
0
前日終値
39.84
52週レンジ
36.10 - 43.22
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
-3.36%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
37.2457
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
347.323
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
RDSA:NA
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
3.93 百万 100.76 百万 29.01
FP:FP
トタル
1.11 百万 51.60 百万 14.86
BP/:LN
ＢＰ
9.46 百万 51.01 百万 14.69
ENI:IM
ｲﾀﾘｱ炭化水素公社(ENI)
2.54 百万 34.87 百万 10.04
STL:NO
ｽﾀﾄｲﾙ
1.09 百万 20.30 百万 5.85
REP:SM
ﾚﾌﾟｿﾙ
1.25 百万 17.69 百万 5.09
VWS:DC
ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
215.66 千 12.52 百万 3.61
FTI:FP
TechnipFMC PLC
467.58 千 11.75 百万 3.38
NESTE:FH
ネステ
128.04 千 7.57 百万 2.18
GALP:PL
491.12 千 7.40 百万 2.13
企業概要
リクソーUCITS ETFストックス・ヨーロッパ600石油&ガス（Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ストックス・ヨ ーロッパ600石油・ガス指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com