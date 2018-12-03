ﾘｸｿｰUCITS ETFﾕｰﾛMTS最高格付ﾏ

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CHF
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出来高
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基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
141.78
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
186.789
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ED783809:COR
2.29 千 3.47 百万 1.86
EC830062:COR
1.99 千 3.20 百万 1.71
EJ135811:COR
2.34 千 3.06 百万 1.64
EK080950:COR
2.29 千 3.02 百万 1.61
EH469710:COR
1.59 千 2.79 百万 1.49
EC302280:COR
1.69 千 2.68 百万 1.44
EJ120241:COR
2.39 千 2.62 百万 1.40
JV503423:COR
2.59 千 2.61 百万 1.40
EH826226:COR
2.39 千 2.58 百万 1.38
AL997549:COR
2.59 千 2.53 百万 1.36
企業概要
リクソーETFユーロMTS最高格付マクロ加重国債（Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。トラッキングエラーを最小化しつつ、ユーロMTS最高格付マクロ加重政 府（全満期）に連動する成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com