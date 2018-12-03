ﾘｸｿｰUCITS ETFﾕｰﾛMTS最高格付ﾏ
LYMAACHF:SW
BX Worldcaps
CHF
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
141.78
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
186.789
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ED783809:COR
|2.29 千
|3.47 百万
|1.86
|
EC830062:COR
|1.99 千
|3.20 百万
|1.71
|
EJ135811:COR
|2.34 千
|3.06 百万
|1.64
|
EK080950:COR
|2.29 千
|3.02 百万
|1.61
|
EH469710:COR
|1.59 千
|2.79 百万
|1.49
|
EC302280:COR
|1.69 千
|2.68 百万
|1.44
|
EJ120241:COR
|2.39 千
|2.62 百万
|1.40
|
JV503423:COR
|2.59 千
|2.61 百万
|1.40
|
EH826226:COR
|2.39 千
|2.58 百万
|1.38
|
AL997549:COR
|2.59 千
|2.53 百万
|1.36
企業概要
リクソーETFユーロMTS最高格付マクロ加重国債（Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond）は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。トラッキングエラーを最小化しつつ、ユーロMTS最高格付マクロ加重政 府（全満期）に連動する成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com