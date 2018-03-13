Lyxor STOXX Europe 600 Finan
LYMA:GZ
Gettex
59.77
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2:40 JST 2018/03/14
始値
59.77
安値 - 高値 レンジ（日）
59.77 - 59.77
出来高
0
前日終値
59.77
52週レンジ
51.55 - 62.48
1年トータルリターン
15.70%
始値
59.77
安値 - 高値 レンジ（日）
59.77 - 59.77
出来高
0
前日終値
59.77
52週レンジ
51.55 - 62.48
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
47.5114
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
32.383
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DB1:GR
ﾄﾞｲﾂ証券取引所
|36.70 千
|4.06 百万
|12.53
|
INVEB:SS
インベストール
|86.61 千
|3.20 百万
|9.89
|
LSE:LN
ロンドン証券取引所グループ
|59.78 千
|2.66 百万
|8.22
|
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|4.18 千
|2.46 百万
|7.59
|
SLA:LN
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾗｲﾌ･ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ
|566.13 千
|2.38 百万
|7.34
|
III:LN
3iｸﾞﾙｰﾌﾟ
|184.99 千
|1.93 百万
|5.95
|
GBLB:BB
ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ･ﾗﾝﾊﾞｰﾄ
|15.34 千
|1.43 百万
|4.42
|
KINVB:SS
ｼﾝﾅﾋﾞｰｸ
|44.55 千
|1.32 百万
|4.09
|
EXO:IM
ｴｸｿｰﾙ
|21.54 千
|1.31 百万
|4.06
|
HL/:LN
ハーグリーブス･ランズダウン
|50.09 千
|977.69 千
|3.02
企業概要
LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange-traded fund established in France. The fund's investment objective is to track the performance of the STOXX Europe 600 Financial Services index.
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com