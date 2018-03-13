ﾘｸｿｰ･ﾆｭｰｴﾅｼﾞｰUCITS ETF

LYM9:GZ
Gettex
20.93
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2:37 JST 2018/03/14
始値
20.93
安値 - 高値 レンジ（日）
20.93 - 20.93
出来高
0
前日終値
20.94
52週レンジ
19.63 - 22.60
1年トータルリターン
5.37%
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始値
20.93
安値 - 高値 レンジ（日）
20.93 - 20.93
出来高
0
前日終値
20.94
52週レンジ
19.63 - 22.60
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
-2.21%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
17.6172
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
65.512
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/12/2017)
0.19
直近配当利回り（税込）
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
STM:IM
STﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
371.96 千 7.43 百万 11.34
VWS:DC
ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
120.62 千 7.00 百万 10.69
SU:FP
ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ
95.73 千 6.78 百万 10.35
NEE:US
ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ
50.51 千 6.33 百万 9.66
ON:US
ｵﾝ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ
237.42 千 5.17 百万 7.88
006400:KS
ｻﾑｽﾝSDI
30.79 千 4.75 百万 7.25
BWA:US
ﾎﾞﾙｸﾞﾜｰﾅｰ
110.93 千 4.57 百万 6.98
KSP:ID
ｷﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
82.60 千 2.89 百万 4.42
AYI:US
ｱｷｭｲﾃｨｰ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ
23.59 千 2.89 百万 4.41
FSLR:US
ファーストソーラー
45.59 千 2.59 百万 3.96
企業概要
リクソー・ニューエナジーUCITS ETF（LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF）は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。ワールド・オルタナティブ・エナジー・インデックスSWに連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com