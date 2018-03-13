ﾘｸｿｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｳｫｰﾀｰUCITS ETF

LYM8:QT
Quotrix Exch
35.46
EUR
0.05
0.14%
更新日時 15:57 JST 2018/03/13
始値
35.46
安値 - 高値 レンジ（日）
35.46 - 35.46
出来高
0
前日終値
35.51
52週レンジ
33.50 - 38.26
1年トータルリターン
1.45%
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始値
35.46
安値 - 高値 レンジ（日）
35.46 - 35.46
出来高
0
前日終値
35.51
52週レンジ
33.50 - 38.26
1年トータルリターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
563.235
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/12/2017)
0.6
直近配当利回り（税込）
1.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.54%
3年トータルリターン
7.26%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
GEBN:SW
ｷﾞｰﾍﾞﾘｯﾂ
156.36 千 58.35 百万 10.36
AWK:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｳｫｰﾀｰ･ﾜｰｸｽ
752.95 千 50.24 百万 8.92
XYL:US
ｻﾞｲﾚﾑ
758.12 千 48.06 百万 8.53
VIE:FP
ｳﾞｪｵﾘｱ･ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ
2.37 百万 47.26 百万 8.39
MAS:US
ﾏｽｺ
1.33 百万 45.78 百万 8.13
PNR:US
ﾍﾟﾝﾃｱ
697.11 千 40.29 百万 7.15
AOS:US
A.O.ｽﾐｽ
615.52 千 33.12 百万 5.88
5332:JP
ＴＯＴＯ
672.36 千 29.31 百万 5.20
UU/:LN
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2.88 百万 22.78 百万 4.05
5938:JP
ＬＩＸＩＬグループ
1.22 百万 22.62 百万 4.02
企業概要
リクソー・ワールド・ウォーターUCITS ETF（LYXOR World Water UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ワールド・ウォーターCW指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com