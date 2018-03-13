ﾘｸｿｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｳｫｰﾀｰUCITS ETF
LYM8:QT
Quotrix Exch
35.46
EUR
0.05
0.14%
更新日時 15:57 JST 2018/03/13
始値
35.46
安値 - 高値 レンジ（日）
35.46 - 35.46
出来高
0
前日終値
35.51
52週レンジ
33.50 - 38.26
1年トータルリターン
1.45%
始値
35.46
安値 - 高値 レンジ（日）
35.46 - 35.46
出来高
0
前日終値
35.51
52週レンジ
33.50 - 38.26
1年トータルリターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
563.235
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/12/2017)
0.6
直近配当利回り（税込）
1.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.54%
3年トータルリターン
7.26%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
GEBN:SW
ｷﾞｰﾍﾞﾘｯﾂ
|156.36 千
|58.35 百万
|10.36
|
AWK:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｳｫｰﾀｰ･ﾜｰｸｽ
|752.95 千
|50.24 百万
|8.92
|
XYL:US
ｻﾞｲﾚﾑ
|758.12 千
|48.06 百万
|8.53
|
VIE:FP
ｳﾞｪｵﾘｱ･ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ
|2.37 百万
|47.26 百万
|8.39
|
MAS:US
ﾏｽｺ
|1.33 百万
|45.78 百万
|8.13
|
PNR:US
ﾍﾟﾝﾃｱ
|697.11 千
|40.29 百万
|7.15
|
AOS:US
A.O.ｽﾐｽ
|615.52 千
|33.12 百万
|5.88
|
5332:JP
ＴＯＴＯ
|672.36 千
|29.31 百万
|5.20
|
UU/:LN
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|2.88 百万
|22.78 百万
|4.05
|
5938:JP
ＬＩＸＩＬグループ
|1.22 百万
|22.62 百万
|4.02
企業概要
リクソー・ワールド・ウォーターUCITS ETF（LYXOR World Water UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ワールド・ウォーターCW指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com