ﾘｸｿｰMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂUCITS E

LYM7:IX
Chi-X Europe
10.3850
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
0
前日終値
10.3850
52週レンジ
9.4910 - 10.3960
1年トータルリターン
9.04%
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出来高
0
前日終値
10.3850
52週レンジ
9.4910 - 10.3960
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
9.42%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/12/2018)
1.853
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
1.99 百万 94.97 百万 5.83
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
33.88 千 64.21 百万 3.94
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
403.23 千 63.09 百万 3.87
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
8.62 百万 60.72 百万 3.72
NPN:SJ
ナスパーズ
153.47 千 37.44 百万 2.30
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
29.44 百万 25.91 百万 1.59
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
96.29 千 20.77 百万 1.27
1398:HK
中国工商銀行
25.81 百万 18.84 百万 1.16
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
1.82 百万 16.39 百万 1.01
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
2.15 百万 16.14 百万 0.99
企業概要
リクソーMSCIエマージング・マーケッツUCITS ETF（Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。新興国株式を組み入れ、MSCIエマージング・マーケッツ指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com