ﾘｸｿｰMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂUCITS E
LYM7:EB
BATS Europe
10.3850
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
0
前日終値
10.3850
52週レンジ
9.4950 - 10.3960
1年トータルリターン
8.95%
出来高
0
前日終値
10.3850
52週レンジ
9.4950 - 10.3960
1年トータルリターン
8.95%
年初来リターン
0.45%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 03/12/2018)
1.853
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|2.00 百万
|92.39 百万
|5.73
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|33.91 千
|63.98 百万
|3.97
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|403.59 千
|62.42 百万
|3.87
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|8.63 百万
|59.87 百万
|3.72
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|153.61 千
|37.44 百万
|2.32
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|29.47 百万
|25.02 百万
|1.55
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|96.37 千
|20.62 百万
|1.28
|
1398:HK
中国工商銀行
|25.83 百万
|18.41 百万
|1.14
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|2.15 百万
|16.08 百万
|1.00
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|1.83 百万
|15.99 百万
|0.99
企業概要
リクソーMSCIエマージング・マーケッツUCITS ETF（Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。新興国株式を組み入れ、MSCIエマージング・マーケッツ指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com