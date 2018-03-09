ﾘｸｿｰ･ﾌﾟﾘﾍﾞｯｸｽUCITS ETF

LYM4:TH
Tradegate
7.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/09
出来高
170
前日終値
7.60
52週レンジ
7.21 - 8.14
1年トータルリターン
3.91%
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出来高
170
前日終値
7.60
52週レンジ
7.21 - 8.14
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-3.31%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
24.053
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/12/2017)
0.19
直近配当利回り（税込）
2.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.50%
3年トータルリターン
7.76%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8591:JP
オリックス
256.26 千 3.67 百万 15.26
BAM/A:CN
ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
102.19 千 3.31 百万 13.78
INVEB:SS
インベストール
88.15 千 3.26 百万 13.56
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
3.62 千 2.13 百万 8.85
III:LN
3iｸﾞﾙｰﾌﾟ
187.96 千 1.96 百万 8.14
KINVB:SS
ｼﾝﾅﾋﾞｰｸ
45.56 千 1.35 百万 5.63
ARCC:US
エイリス･キャピタル
82.43 千 1.07 百万 4.43
INVEA:SS
インベストール
25.94 千 950.70 千 3.95
ONEX:CN
ｵﾈｯｸｽ
15.75 千 943.05 千 3.92
MF:FP
ｳｪﾝﾃﾞﾙ
5.55 千 800.28 千 3.33
企業概要
リクソー・プリベックスUCITS ETF（LYXOR PRIVEX UCITS ETF）は、フランス籍の上場投 資信託。UCITS適格。PRIVEX指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com