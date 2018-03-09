ﾘｸｿｰ･ﾌﾟﾘﾍﾞｯｸｽUCITS ETF
LYM4:TH
Tradegate
7.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/09
出来高
170
前日終値
7.60
52週レンジ
7.21 - 8.14
1年トータルリターン
3.91%
出来高
170
前日終値
7.60
52週レンジ
7.21 - 8.14
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-3.31%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
24.053
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 07/12/2017)
0.19
直近配当利回り（税込）
2.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.50%
3年トータルリターン
7.76%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
8591:JP
オリックス
|256.26 千
|3.67 百万
|15.26
|
BAM/A:CN
ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
|102.19 千
|3.31 百万
|13.78
|
INVEB:SS
インベストール
|88.15 千
|3.26 百万
|13.56
|
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|3.62 千
|2.13 百万
|8.85
|
III:LN
3iｸﾞﾙｰﾌﾟ
|187.96 千
|1.96 百万
|8.14
|
KINVB:SS
ｼﾝﾅﾋﾞｰｸ
|45.56 千
|1.35 百万
|5.63
|
ARCC:US
エイリス･キャピタル
|82.43 千
|1.07 百万
|4.43
|
INVEA:SS
インベストール
|25.94 千
|950.70 千
|3.95
|
ONEX:CN
ｵﾈｯｸｽ
|15.75 千
|943.05 千
|3.92
|
MF:FP
ｳｪﾝﾃﾞﾙ
|5.55 千
|800.28 千
|3.33
企業概要
リクソー・プリベックスUCITS ETF（LYXOR PRIVEX UCITS ETF）は、フランス籍の上場投 資信託。UCITS適格。PRIVEX指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com