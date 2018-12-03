ﾘｸｿｰUCITS ETFﾕｰﾛ･ｽﾄｯｸｽ50日次
LYLVECHF:SW
BX Worldcaps
CHF
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
27.68
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
262.672
設定日
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乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
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直近配当利回り（税込）
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
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企業概要
リクソーUCITS ETFユーロ・ストックス50日次（Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Leverage ETF）は、フランス籍のUCITS III 適格上場投資信託。ユーロ・ストックス50 (R) 日次インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com