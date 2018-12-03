ﾘｸｿｰETF LevDAX

LYLVDCHF:SW
BX Worldcaps
CHF
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出来高
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基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
115.67
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
238.053
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
178.50 千 20.99 百万 9.45
TEF:SM
テレフォニカ
2.45 百万 20.75 百万 9.34
DAI:GR
ﾀﾞｲﾑﾗｰ
306.12 千 16.38 百万 7.37
BAS:GR
BASF
192.99 千 13.25 百万 5.96
ITX:SM
ｲﾝﾄﾞｩｽﾄﾘｱ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｾﾆｮ･ﾃｸｽﾃｨﾙ
394.36 千 11.80 百万 5.31
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
250.26 千 10.49 百万 4.72
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
113.04 千 10.17 百万 4.58
PHIA:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
427.33 千 9.57 百万 4.31
NDA:SS
ノルデア･バンク
1.24 百万 9.37 百万 4.22
ALV:GR
アリアンツ
67.65 千 8.65 百万 3.89
企業概要
リクソーETF LevDAXは、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。LevDAX指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com