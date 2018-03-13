ﾘｸｿｰETF LevDAX
LYLVD:SW
SIX Swiss Ex
104.94
EUR
1.94
1.82%
更新日時 1:30 JST 2018/03/14
始値
107.32
安値 - 高値 レンジ（日）
104.94 - 107.32
出来高
100
前日終値
106.88
52週レンジ
97.40 - 128.08
1年トータルリターン
2.77%
始値
107.32
安値 - 高値 レンジ（日）
104.94 - 107.32
出来高
100
前日終値
106.88
52週レンジ
97.40 - 128.08
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
-9.43%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
106.7771
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
238.053
設定日
09/21/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.10%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-11.87%
3年トータルリターン
-1.70%
5年トータルリターン
13.81%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ABI:BB
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
|178.50 千
|20.99 百万
|9.45
|
TEF:SM
テレフォニカ
|2.45 百万
|20.75 百万
|9.34
|
DAI:GR
ﾀﾞｲﾑﾗｰ
|306.12 千
|16.38 百万
|7.37
|
BAS:GR
BASF
|192.99 千
|13.25 百万
|5.96
|
ITX:SM
ｲﾝﾄﾞｩｽﾄﾘｱ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｾﾆｮ･ﾃｸｽﾃｨﾙ
|394.36 千
|11.80 百万
|5.31
|
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|250.26 千
|10.49 百万
|4.72
|
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
|113.04 千
|10.17 百万
|4.58
|
PHIA:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|427.33 千
|9.57 百万
|4.31
|
NDA:SS
ノルデア･バンク
|1.24 百万
|9.37 百万
|4.22
|
ALV:GR
アリアンツ
|67.65 千
|8.65 百万
|3.89
企業概要
リクソーETF LevDAXは、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。LevDAX指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com