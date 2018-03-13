ﾘｸｿｰ iBoxx $ﾘｷｯﾄﾞ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏ
LYLEBS:EB
BATS Europe
100.700
USD
0.000
0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/03/14
始値
100.700
安値 - 高値 レンジ（日）
100.700 - 100.700
出来高
0
前日終値
100.700
52週レンジ
99.950 - 103.000
1年トータルリターン
6.09%
始値
100.700
安値 - 高値 レンジ（日）
100.700 - 100.700
出来高
0
前日終値
100.700
52週レンジ
99.950 - 103.000
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
0.75%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
248.745
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/12/2017)
5.3
直近配当利回り（税込）
5.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AH028965:COR
|12.53 千
|13.09 百万
|5.52
|
AM962800:COR
|11.13 千
|11.19 百万
|4.72
|
AM205932:COR
|9.46 千
|9.91 百万
|4.18
|
AM217385:COR
|10.37 千
|9.80 百万
|4.13
|
AQ849315:COR
|10.37 千
|9.80 百万
|4.13
|
EJ851233:COR
|9.25 千
|9.62 百万
|4.05
|
AN463658:COR
|10.19 千
|9.31 百万
|3.93
|
AM894305:COR
|8.86 千
|9.05 百万
|3.81
|
AM901572:COR
|7.99 千
|8.87 百万
|3.74
|
AQ734261:COR
|8.53 千
|8.44 百万
|3.56
企業概要
リクソーiBoxx $リキッド・エマージング・マーケッツ・ソブリンズUCITS ETF（Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF）は、フランス籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Indexに連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com