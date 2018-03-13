リコポジウム
LYL:AU
ASE
5.14
AUD
0.04
0.77%
更新日時 14:10 JST 2018/03/13
始値
5.15
安値 - 高値 レンジ（日）
4.82 - 5.15
出来高
8,123
前日終値
5.18
52週レンジ
2.98 - 5.63
1年トータルリターン
66.00%
始値
5.15
安値 - 高値 レンジ（日）
4.82 - 5.15
出来高
8,123
前日終値
5.18
52週レンジ
2.98 - 5.63
1年トータルリターン
66.00%
年初来リターン
4.90%
株価収益率(PER) (TTM)
16.72
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
0.31
時価総額 (百万 AUD)
204.224
発行済株式数 (百万)
39.732
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.00
直近配当利回り（税込）
5.84%
セクター
Industrials
業種
Engineering & Construction Svcs
産業サブグループ
Engineering Services
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企業概要
リコポジウム (Lycopodium Limited) はエンジニアリング・コンサルティング会社。完全子会社を通じて、鉱業・製造業向けのコンサルティング・エンジニアリング・サービス や、鉱物資源業界向けのスペシャリスト・サービスを提供する。
住所Level 5
1 Adelaide Terrace
East Perth, WA 6004
Australia
電話番号61-8-6210-5222
Webサイトwww.lycopodium.com.au