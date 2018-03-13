Lykis Ltd
LYKI:IN
BSE India
49.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/03/13
始値
49.00
安値 - 高値 レンジ（日）
49.00 - 49.00
出来高
0
前日終値
49.00
52週レンジ
36.70 - 63.80
1年トータルリターン
0.41%
始値
49.00
安値 - 高値 レンジ（日）
49.00 - 49.00
出来高
0
前日終値
49.00
52週レンジ
36.70 - 63.80
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
1.45%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (INR) (TTM)
-1.57
時価総額 (百万 INR)
949.383
発行済株式数 (百万)
19.375
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.95
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Staples
業種
Consumer Products
産業サブグループ
Household Products
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企業概要
Lykis Ltd. provides natural beauty products for the skin, hands, and body.
住所405/406, Morya classic
Opp. Infinity Mall, Off Link R
Mumbai, 53
India
電話番号022-61236123
Webサイトwww.lykisgroup.com