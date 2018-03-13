ﾗｲｶ･ﾗﾌﾞｽﾞ
LYKA:IN
Natl India
51.00
INR
0.85
1.69%
更新日時 17:13 JST 2018/03/13
始値
50.55
安値 - 高値 レンジ（日）
49.65 - 51.65
出来高
64,788
前日終値
50.15
52週レンジ
38.65 - 81.90
1年トータルリターン
-10.99%
始値
50.55
安値 - 高値 レンジ（日）
49.65 - 51.65
出来高
64,788
前日終値
50.15
52週レンジ
38.65 - 81.90
1年トータルリターン
-10.99%
年初来リターン
-20.81%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (INR) (TTM)
-2.09
時価総額 (十億 INR)
1.102
発行済株式数 (百万)
22.040
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.94
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Biotech & Pharma
産業サブグループ
Specialty Pharma
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企業概要
ライカ・ラブズ（Lyka Labs Ltd）は医薬品メーカー。医薬品・医薬製剤を製造する。主 な製品は、抗生物質、皮膚疾患用局所ステロイド、腫瘍治療製品、心血管薬、抗炎症製品など。幅広い種類のアーユルベーダおよび動物用ヘルスケア製品の製造も手掛ける。
住所4801/B & 4802/A
G I D C Industrial Estate
Ankleshwar
Gujarat - 393002 India
電話番号91-22-646221422
Webサイトwww.lykalabs.com