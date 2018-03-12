Lyxor Index Fund - Lyxor Eur
LYINEUO:LX
1,458.66
EUR
4.01
0.28%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,343.85 - 1,529.68
1年トータルリターン
8.15%
前日終値
1,454.65
52週レンジ
1,343.85 - 1,529.68
1年トータルリターン
8.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
1,458.66
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
342.060
設定日
05/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BMPS:IM
ﾓﾝﾃ･ﾃﾞｲ･ﾊﾟｽｷ･ﾃﾞｨ･ｼｴﾅ銀行
|975.29 千
|14.71 百万
|7.70
|
FP:FP
トタル
|111.91 千
|5.06 百万
|2.65
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|37.49 千
|4.49 百万
|2.35
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|50.69 千
|4.31 百万
|2.26
|
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
|36.47 千
|4.21 百万
|2.20
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|44.01 千
|4.14 百万
|2.17
|
SAN:SM
ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行
|707.45 千
|4.11 百万
|2.15
|
ALV:GR
アリアンツ
|19.83 千
|3.79 百万
|1.99
|
BAS:GR
BASF
|40.51 千
|3.64 百万
|1.91
|
UCG:IM
ｳﾆｸﾚﾃﾞｨﾄ
|199.21 千
|3.59 百万
|1.88
企業概要
Lyxor Index Fund - Lyxor Euro Stoxx 300 (DR) is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the DJ EuroStoxx Total Return (Net Dividend) Index as closely as possible. The Fund invests its assets in equities making up the Index. The Fund invests at least 75% of its assets in equities issued by companies incorporated in the European Union, Norway or Iceland.
住所Lyxor Index Fund
16, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号352-22-88-51-1
Webサイトwww.lyxor.com