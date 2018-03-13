ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600ﾍﾙｽｹｱUCITS
LYHLT:SW
SIX Swiss Ex
80.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
0
前日終値
80.11
52週レンジ
77.71 - 91.03
1年トータルリターン
-5.93%
出来高
0
前日終値
80.11
52週レンジ
77.71 - 91.03
1年トータルリターン
-5.50%
年初来リターン
-4.01%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
80.294
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
219.349
設定日
10/20/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.23%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/06/2011)
1.2
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-4.72%
3年トータルリターン
-3.43%
5年トータルリターン
7.83%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NOVN:SW
ノバルティス
|543.71 千
|36.59 百万
|16.68
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|155.17 千
|30.51 百万
|13.91
|
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
|182.65 千
|17.89 百万
|8.16
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|252.87 千
|16.63 百万
|7.58
|
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
|1.09 百万
|16.40 百万
|7.48
|
NOVOB:DC
ノボ･ノルディスク
|397.01 千
|16.36 百万
|7.46
|
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
|279.61 千
|15.14 百万
|6.90
|
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
|202.32 千
|7.26 百万
|3.31
|
PHIA:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|207.82 千
|6.64 百万
|3.03
|
FRE:GR
ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ
|90.54 千
|5.95 百万
|2.71
企業概要
リクソー・ストックス欧州600ヘルスケアUCITS ETF（LYXOR Europe 600 Healthcare UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ストックス・ヨーロッパ600公益事業指数に連動する投資成果を目指す。
住所Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号33-1-42-13-96-97
Webサイトwww.lyxoretf.com