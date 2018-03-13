ﾘｸｿｰ･ｽﾄｯｸｽ欧州600ﾍﾙｽｹｱUCITS

LYHLT:SW
SIX Swiss Ex
80.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
0
前日終値
80.11
52週レンジ
77.71 - 91.03
1年トータルリターン
-5.93%
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出来高
0
前日終値
80.11
52週レンジ
77.71 - 91.03
1年トータルリターン
-5.50%
年初来リターン
-4.01%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
80.294
資産総額 (百万 EUR) ( 03/12/2018)
219.349
設定日
10/20/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.23%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/06/2011)
1.2
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-4.72%
3年トータルリターン
-3.43%
5年トータルリターン
7.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NOVN:SW
ノバルティス
543.71 千 36.59 百万 16.68
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
155.17 千 30.51 百万 13.91
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
182.65 千 17.89 百万 8.16
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
252.87 千 16.63 百万 7.58
GSK:LN
グラクソ･スミスクライン
1.09 百万 16.40 百万 7.48
NOVOB:DC
ノボ･ノルディスク
397.01 千 16.36 百万 7.46
AZN:LN
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ
279.61 千 15.14 百万 6.90
SHP:LN
ｼｬｲｱｰ
202.32 千 7.26 百万 3.31
PHIA:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
207.82 千 6.64 百万 3.03
FRE:GR
ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ
90.54 千 5.95 百万 2.71
企業概要
リクソー・ストックス欧州600ヘルスケアUCITS ETF（LYXOR Europe 600 Healthcare UCITS ETF）は、フランス籍のETF（上場投資信託）。UCITS適格。ストックス・ヨーロッパ600公益事業指数に連動する投資成果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com